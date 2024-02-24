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Как приготовить идеальные эклеры: нежные, воздушные и потрясающе вкусные

Ах, эклеры! С французского они переводятся как «молния» — настолько быстро угощение исчезает со стола! Это воздушное лакомство мы часто зовем по-свойски «заварнушки», исходя из типа теста, которое используем в приготовлении.

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