Как приготовить идеальные эклеры: нежные, воздушные и потрясающе вкусные

Ах, эклеры! С французского они переводятся как «молния» — настолько быстро угощение исчезает со стола! Это воздушное лакомство мы часто зовем по-свойски «заварнушки», исходя из типа теста, которое используем в приготовлении.
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