Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Соловьев
    вопрос в том какая задача и какая цена, и кол-во тоже важно. грубо говоря когда малозаметная дешевая хрень способна м...Автономные дроны ...
  • Владимир Eвтушенко
    Ни  один  дрон  не заменит  лётчика.Автономные дроны ...
  • Михаил
    Мусульманская республика уже совершенно не та ...со времён Бастилии.Во Франции начали...

После переговоров с Путиным Макрон позвонил Байдену, чтобы обсудить «вторжение» России на Украину

После переговоров с Путиным Макрон позвонил Байдену, чтобы обсудить «вторжение» России на Украину

Состоялся телефонный разговор президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Беседа была посвящена наращиванияю Россией военной мощи у границ Украины, отметили в пресс-службе Белого дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх