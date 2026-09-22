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Татар-информ

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Хозяина американской акиты, напавшей на мальчика в Татарстане, наказали

Хозяина американской акиты, напавшей на мальчика в Татарстане, наказали

Владелец собаки, напавшей на ребенка в Тукаевском районе Татарстана, выплатил 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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