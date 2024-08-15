Воронежца зарезали в собственный день рождения из-за конфликта

Во время празднования именинник стал выгонять из своего дома одного из гостей. Во время возникшей ссоры мужчины проследовали дом, где оскорбленный гость сначала толкнул хозяина домовладения в грудь, отчего тот упал на пол, а затем взял нож и нанес обидчику удары в область груди и шеи.