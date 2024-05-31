Олаф Шольц сделал новое заявление о конфликте с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе беседы с аудиторией издания Thüringer Allgemeine сделал новое заявление о конфликте с Россией.
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