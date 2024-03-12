На Украине разместили некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

В украинском сегменте Сети 11 марта был опубликован некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове, также были опубликованы фото украинского военнослужащего, на котором он стоит на фоне пусковой установки американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.