На Украине разместили некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

В украинском сегменте Сети 11 марта был опубликован некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове, также были опубликованы фото украинского военнослужащего, на котором он стоит на фоне пусковой установки американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
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