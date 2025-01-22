Китай и Индия должны сосредоточиться на развитии и сотрудничестве -- МИД КНР

Пекин, 21 января /Синьхуа/ -- Китай и Индия, будучи двумя крупными развивающимися странами с формирующейся рыночной экономикой, должны сосредоточиться на развитии и сотрудничестве, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового и стабильного развития.
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