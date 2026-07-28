Опорный пункт взорван минами: как штурмовики «Центра» пресекли ложную сдачу ВСУ в Белицком

Напарник Гавришева вовремя заметил подвох и открыл огонь, спровоцировав перестрелку. Российские штурмовики отошли, после чего изменили тактику — двое бойцов с противотанковыми минами ТМ-62 под прикрытием отвлекающего маневра пробрались в опорный пункт и взорвали его вместе с личным составом ВСУ.