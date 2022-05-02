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«Реал» в ближайшие дни объявит о подписании Рюдигера

«Реал» в ближайшие дни объявит о подписании Рюдигера

Клуб и футболист согласовали условия контракта. Боссы мадридского «Реала» в ближайшее время подпишут предварительный контракт с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Фабрицио Романо.

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