Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Об этом заявила в интервью порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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