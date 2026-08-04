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Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе

Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе

Россиянам рекомендовали не рассчитывать на горящие туры в Турцию в августе. Об этом заявила в интервью порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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