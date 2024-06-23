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Жёстко, но доходчиво.

Жёстко, но доходчиво.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮРИЙ ПРОНЬКО "ЭТО БУДЕТ ВАША УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!" ЗАЧИСТКА ГЕНЕРАЛОВ В МИНОБОРОНЫ Очевидно, что в Минобороны "новая метла" приступила не просто к расчистке "авгиевых конюшен", а к новому принципу управления ведомством, бюджет которого составляет астрономическую сумму — несколько триллионов рублей.

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Комментарии
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Г
Георгий
🤔как же можно тратить эти денежки!? Ты ж не артист, 1000 костюмов не надо? Ну икры чёрной, ну всяких изысков продуктовых, золото-брильянты конечно, дом-дворец с рокко-барокко, ах да автомобили всякие дорогущие, а как же без понтов! Соседи не поймут если не будешь деньгами разбрасываться! Барские повадки это такое, раз попробовал и подсел! Да, по бедности и придумать больше не могу, и так на тридцать лет вперёд надумал! 🤣
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13 час.
Дмитрий Бакланов
Почитай Незнайку на Луне. Там подробно обьяснено куда и почему богачи тратят деньги. У них это называется СТАТУС, СТАТУСНЫЕ ВЕЩИ, СТАТУСНЫЕ ПОСТУПКИ.
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13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, так ли уж был не прав ( жесток) Иосиф Виссарионович? Как было сказано в известном фильме &quot; нет у вас методов против Кости Сапрыкина&quot;! По крайней мери других!
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11 час.

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