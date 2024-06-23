Жёстко, но доходчиво.

Г

Георгий

🤔как же можно тратить эти денежки!? Ты ж не артист, 1000 костюмов не надо? Ну икры чёрной, ну всяких изысков продуктовых, золото-брильянты конечно, дом-дворец с рокко-барокко, ах да автомобили всякие дорогущие, а как же без понтов! Соседи не поймут если не будешь деньгами разбрасываться! Барские повадки это такое, раз попробовал и подсел! Да, по бедности и придумать больше не могу, и так на тридцать лет вперёд надумал! 🤣