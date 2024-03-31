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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

«Яндекс Путешествия» порекомендовали посмотреть сакуру в Японии, Китае и Франции

«Яндекс Путешествия» порекомендовали посмотреть сакуру в Японии, Китае и Франции

Сезон цветения вишни, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, можно наблюдать не только в Японии, но и в пяти других странах — Южной Корее, Китае, Франции, Испании и Великобритании, сообщили «Яндекс Путешествия».

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