«Яндекс Путешествия» порекомендовали посмотреть сакуру в Японии, Китае и Франции

Сезон цветения вишни, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, можно наблюдать не только в Японии, но и в пяти других странах — Южной Корее, Китае, Франции, Испании и Великобритании, сообщили «Яндекс Путешествия».
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