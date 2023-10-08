Это вам не «Спартак» громить! «Крылья» получили 0:5 за два матча после 4:0 с красно-белыми

В 11-м туре чемпионата России «Пари НН» дома победил «Крылья Советов» (2:0). Разгром «Спартака» (4:0), который «Крылья Советов» учинили на своем поле красно-белым в предыдущем туре, сыграл с самарцами злую шутку.
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