БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что такое Совок? Или почему риторика Российских либералов очень напоминает передачи голоса Америки

Что такое Совок? Или почему риторика Российских либералов очень напоминает передачи голоса Америки

Люди старшего поколения очень хорошо помнят передачи радио "Свобода" и "Голос Америки". Это, если коротко, были самые настоящие вражеские голоса, которые целенаправленно работали на развал СССР.

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