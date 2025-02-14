Сталин создаёт основы нового справедливого мира

Samarium

Были и великие просчеты у товарища Сталина. Например, создание государства израиль... Или то, что Калининградская область могла бы быть намного больше за счет приморских территорий польши и необходимо было ПРЯМОЕ ее соединение с РФ, минуя, никогда не бывшую нам дружественной, литву...хотя бы за счет части территории польши.... Я уже не говорю о необходимости полного физического уничтожения бандеровцев и всех этой националистической мрази на украине, в прибалтике и западной Белоруссии...