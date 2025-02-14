БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сталин создаёт основы нового справедливого мира

Сталин создаёт основы нового справедливого мира

Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции Общая ситуация К открытию Крымской конференции для всех было очевидно, что Красная Армия стала решающей силой, способной уничтожить гитлеровскую Германию.

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Комментарии
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Samarium
Были и великие просчеты у товарища Сталина. Например, создание государства израиль... Или то, что Калининградская область  могла бы быть намного больше за счет приморских территорий польши и необходимо было ПРЯМОЕ ее соединение с РФ, минуя, никогда не бывшую нам дружественной, литву...хотя бы за счет части территории польши.... Я уже не говорю о необходимости полного физического уничтожения бандеровцев и всех этой националистической мрази на украине, в прибалтике и западной Белоруссии...
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