Инвестиционные доходы Группы "Ренессанс Страхование" должны увеличиться

Группа Ренессанс Страхование опубликовала фин. результаты за III кв. 9 месяцев 2024 г. Снижение чистой прибыли более чем в 2 раза читалось, ибо коррекция на фондовом рынке привела к переоценке активов (акции, облигации, валюта), но основной бизнес компании вышел в весомый плюс.