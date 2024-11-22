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Блог частного инвестора

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Инвестиционные доходы Группы "Ренессанс Страхование" должны увеличиться

Инвестиционные доходы Группы "Ренессанс Страхование" должны увеличиться

Группа Ренессанс Страхование опубликовала фин. результаты за III кв. 9 месяцев 2024 г. Снижение чистой прибыли более чем в 2 раза читалось, ибо коррекция на фондовом рынке привела к переоценке активов (акции, облигации, валюта), но основной бизнес компании вышел в весомый плюс.

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