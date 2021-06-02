Медвежий угол

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Почему на Платошкина посыпались обвинения в изменении своей позиции по Навальному и Фургалу

Почему на Платошкина посыпались обвинения в изменении своей позиции по Навальному и Фургалу

Николай Платошкин провел почти год в практически полной изоляции под домашним арестом, что несомненно сказалось на его взглядах и они стали более взвешенными, однако ни про Алексея Навального, ни про Сергея Фургала он не сказал ничего нового.

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саша дмитренко
а кто такой платошкин?? типа грудинина? тогда-говно!
Виктор Иванов
Сам ты недоумок долбаный, сиди уж и жуй свою жевачку.Тфу на тебя.
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Пальтошкин-непутёвый демагог и поп Гапон!
Дмитрий Соловьев
да, то ли дело демагог который 20 лет чего-то говорит по телеку, а воруют все больше
Леонид Алексеев
Если ты за 20 лет работы "демагога"не заметил огромных изменений в лучшую сторону,значит ты просто дурак!
саша дмитренко
точно!!! бомжи-лучшие друзья народа!!!
Сергей Микульский
Кремлеботы! Вот, что Вы за дебилы? Ругаете совок, все у Вас из союза плохие, тупые, а вот подумать, что этим самым Вы наше все руководство страной оскорбляете у Вас мозгов не хватает. Путин и все его правительство не просто родились в союзе, а ещё там учились и получали высшее образование. Все они выходцы из совка, а раз Вы совок ненавидите, значит Вы ненавидите тех у кого из руки кушаете! Плохо работаете дармоеды!
Дмитрий Соловьев
разумеется. ДЛЯ них СССР плохой, там жуликов расстреливали, но тогда итай вообще ужос, тая их счс расссреливают и из лондонов умеют возвращать
саша дмитренко
совки! мы ненавидим и жалеем совкодрочеров!! ленти,неудачники и просто дебилоиды
Дмитрий Соловьев
ВЯКНИ ЭТО НА УЛИЦЕ ВСЛУХ, крысеныш, а не засерай тырнет из бункера
саша дмитренко
ты просто вонючий совок! дебил урод и ублюдок,соси соленый у грязных комми)))
Дмитрий Соловьев
а при встрече повторить готов ???
саша дмитренко
встреча тебе не понравится,,,козлик,,
Дмитрий Соловьев
а ты рискни, заодно медицину оценишь, СЛАБО ? да вы крысята на улице ни слова не вякнете, можете только из подвала пердеть
Ritchie Blackmore
половая тряпка по кликухе машка дмитриенко, заткнисть!
Сергей Сухинин
Чем моложе блогер - тем хуже ему жилось в СССР.
саша дмитренко
наоборот!!
Ночной кошмар
"...По моему субъективному мнению, Платошкин понял, что как бы этого ни хотелось, поменять сейчас власть невозможно, уж слишком крепко она проросла во все государственные структуры и должны созреть какие-либо условия для ее замены..."Аффтор,ты хоть сам то понял, что написал? Власть проросла в государственные структуры.... А куда она должна ещё прорастать? Государственные структуры, это и есть власть. И вот такие дебилы и поддерживают Платошкина. И не дай Бог, они придут к власти... Никому мало не покажется.
Дмитрий Соловьев
"Человек, сколотивший свое состояние на продаже металлолома в Китай, априори не может бороться за права граждан." Это с какого Хрена ?? бороться за права граждан может ЛЮБОЙ, кому НЕ ПОФИГУ что далее будет с этой страной и народом. Вот лживые пляди - те точно не могут, по определению.
Дмитрий Соловьев
"власть проросла в государственные структуры" - СМЕШНО само по себе, власть это и есть гос.структуры.. Речь вообще не про избавление от власти, а о том чтобы ВЛАСТЬ выполняла свои обязанности, а именно - работала на ЭТУ страну и на весь народ.
Ингерман Ланская
камуно-либероидная гопота донашивает очередного неудавшегося попа-гапона... прежние - ходор, грудин, анальный - сносились в прах
Дмитрий Соловьев
либероиды вообще-то сгрудились вокруг "трона" и дружно бюджет "осваивают" про коммунисто можно многое сказать, но НЕ ОНИ страну раозворовывали 20 лет
саша дмитренко
грязные комми 70! лет страну грабили!! самая богатая страна-а люди ютились в подвалах и землянках,, кругом была грязь и серость,, бабы даже трусы и лифчик не могли купить!!!!! прокладки самодельные делали)))
Дмитрий Соловьев
выпей яду
саша дмитренко
вся страна-как гулаг! никого не выпускать!!! граница на замке!!)))

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