Почему на Платошкина посыпались обвинения в изменении своей позиции по Навальному и Фургалу

Николай Платошкин провел почти год в практически полной изоляции под домашним арестом, что несомненно сказалось на его взглядах и они стали более взвешенными, однако ни про Алексея Навального, ни про Сергея Фургала он не сказал ничего нового.
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