В Ставропольском крае задержан мужчина, почти 15 лет находившийся федеральном в розыске за совершение разбоев и вымогательств

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Невинномысску задержали местного жителя, около 15 лет скрывавшегося от органов следствия.
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