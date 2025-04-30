Обнаружить на ранней стадии: 6 обследований помогут не упустить онкологию

Онколог Ивашков перечислил 6 диагностических обследований, которые позволяют не упустить рак.Онкологические заболевания опасны возможными тяжёлыми осложнениями, быстрым прогрессированием и риском летального исхода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии