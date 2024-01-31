Комбриг ВСУ Стуженко призвал простреливать колени за неподчинение военкомам

Жителям Украины, которые не выполняют требования военкомов, нужно простреливать колени, считает комбриг теробороны ВСУ Анатолий Стуженко, слова которого приводит Telegram-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».
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