Календарь Масленицы-2025. Что делать и что готовить каждый день☝️ Согласно результатам опроса «Авито», 47% россиян всегда отмечают этот праздник, еще 26% говорят, что это зависит от настроения.
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Календарь Масленицы-2025. Что делать и что готовить каждый день☝️ Согласно результатам опроса «Авито», 47% россиян всегда отмечают этот праздник, еще 26% говорят, что это зависит от настроения.