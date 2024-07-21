БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

Родина одна, и гражданство должно быть единственным! У каждого человека только одна Родина. Только одно место на всем белом свете, которое ощущаешь своим.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
324 депутата имеют двойное гражданство, поэтому и против. Лакомый кусок для наших врагов. Этих депутатов можно запросто купить.
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8 час.
Игорь Василевский
Сергей Шойгу, Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев. Вопросы?
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6 час.
Игорь Василевский
У пиндоса может быть только одно гражданство. Более того, вступая в него, он приносит клятву верности стране со всеми юридическими последствиями.
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6 час.

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