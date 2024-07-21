России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

324 депутата имеют двойное гражданство, поэтому и против. Лакомый кусок для наших врагов. Этих депутатов можно запросто купить.

Игорь Василевский

У пиндоса может быть только одно гражданство. Более того, вступая в него, он приносит клятву верности стране со всеми юридическими последствиями.