Родина одна, и гражданство должно быть единственным! У каждого человека только одна Родина. Только одно место на всем белом свете, которое ощущаешь своим.
России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Елисеева
324 депутата имеют двойное гражданство, поэтому и против. Лакомый кусок для наших врагов. Этих депутатов можно запросто купить.
Ответить
8 час.
Игорь Василевский
Сергей Шойгу, Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев. Вопросы?
Ответить
6 час.
Игорь Василевский
У пиндоса может быть только одно гражданство. Более того, вступая в него, он приносит клятву верности стране со всеми юридическими последствиями.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии