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Шакира выложила фото, на котором показывает 4 пальца: «Пике – лучший защитник мира»

Шакира выложила фото, на котором показывает 4 пальца: «Пике – лучший защитник мира»

Шакира поздравила «Барселону» и своего мужа Жерара Пике с победой над «Реалом». Каталонский клуб одержал крупную победу в класико (4:0) в 29-м туре чемпионата Испании.

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