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Газета.ру

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Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии

Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии

Американская певица Майли Сайрус могла частично сменить сценический псевдоним. На это обратило внимание издание Independent.

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