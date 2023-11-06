«Лицедей обезумел»: Чем закончилась атака Storm Shadow по Крымскому мосту в «День народного единства»

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Олег Синяев
Мозги включи храбрый ушлёпок! Хорошо, что дальше своего сортира ничего, кроме говновбросов делать не можешь!
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11 час.
Олег Синяев
Без Вас видимо ни кто до этого не додумается! Помогите нашим доработайте!
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11 час.
Олег Синяев
Так уничтожают! И там тоже не идиоты поставками занимаются! Спутники и другая следящая аппаратура (хотелось бы понять какая) здесь при чём? Их не на тачках вручную, в открытом виде перевозят!
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11 час.

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