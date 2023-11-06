«Лицедей обезумел»: Чем закончилась атака Storm Shadow по Крымскому мосту в «День народного единства»

Мозги включи храбрый ушлёпок! Хорошо, что дальше своего сортира ничего, кроме говновбросов делать не можешь!

Без Вас видимо ни кто до этого не додумается! Помогите нашим доработайте!

Олег Синяев

Так уничтожают! И там тоже не идиоты поставками занимаются! Спутники и другая следящая аппаратура (хотелось бы понять какая) здесь при чём? Их не на тачках вручную, в открытом виде перевозят!