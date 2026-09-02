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Мировое обозрение

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Более 8600 вражеских БПЛА летели на Москву в августе, — Собянин (ВИДЕО)

Более 8600 вражеских БПЛА летели на Москву в августе, — Собянин (ВИДЕО)

Цифры, которые Сергей Собянин привел в своем сообщении, поражают даже на фоне почти трех лет ежедневных атак.

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