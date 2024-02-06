Депутат Валуев: ядерное оружие сдерживает Запад от нападения на Россию

В мире все чаще начинают говорить о приближении Третьей мировой войны и том, что она будет ядерной. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев рассказал Аксинье Гурьяновой на стриме «360», насколько это реально и стоит ли опасаться катастрофы.
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