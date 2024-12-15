Русская армия освободила Весёлый Гай и Пушкино в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что в ДНР отбиты у ВСУ ещё два населённых пункта.Русская армия освободила два населённых пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России 15 декабря.
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