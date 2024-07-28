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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данте Экзам прокомментировал перестройку «Партизана»: «Все хорошо. Каждой команде приходится проходить через это»

Австралийский разыгрывающий провел год в «Партизане» до возвращения в НБА. Сербский клуб ушел в перестройку после неудачного сезона-2023/24 и в данный момент имеет 6 игроков в своем ростере.

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