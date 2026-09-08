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Регионы России

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Сотрудники закрытого Русского дома в Берлине вернулись в Москву

Сотрудники закрытого Русского дома в Берлине вернулись в Москву

Сотрудники Русского дома в Берлине, который был закрыт Федеральным министерством внутренних дел Германии (ФРГ), прибыли в Москву.

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