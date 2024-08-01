Светлана Акулова провела лекцию «Окрыленная Москва. Как птицы помогают москвичам, а москвичи – птицам»

По оценкам зоологов в Москве насчитывается более 30 видов млекопитающих и более 200 видов птиц Генеральный директор Московского зоопарка, эксперт-эколог Светлана Акулова провела интерактивную лекцию «Окрыленная Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии