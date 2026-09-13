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Царьград

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Что с бензином на М-4 «Дон» 13 сентября 2026 года: где заправиться, цены, очереди

Что с бензином на М-4 «Дон» 13 сентября 2026 года: где заправиться, цены, очереди

Что происходит с бензином на трассе М-4 сегодня, 13 сентября.По последним данным на 13 сентября 2026 года, ситуация с бензином на южном направлении М-4 «Дон» остаётся неоднородной.

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