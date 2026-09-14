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Царьград

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Лавров подтвердил значение гуманитарных связей с БРИКС

Лавров подтвердил значение гуманитарных связей с БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность гуманитарных связей с государствами БРИКС в рамках международного проекта "Танцевальная увертюра мира", нацеленного на укрепление дружбы и культурный обмен.

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