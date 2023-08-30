Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Циципас о поражении от Штрикера: «У меня были большие проблемы с движением – это главное. Двигался я совсем плохо»

Он проиграл Доминику Штрикеру – 5:7, 7:6(3), 7:6(5), 6:7(6), 3:6. «Подача – его большое оружие, которое сегодня много ему дало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх