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Соболев о бойкотах из-за Fan ID: «Понимаем негодование, парни имеют право отстаивать свою позицию»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о намерении болельщиков команды бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

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