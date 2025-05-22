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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов

Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов

Счетная палата предложила правительству наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов. Такое предложение она сделала в связи с проверкой семи регионов России, где 60% проектов не были реализованы в плановые сроки, а их стоимость выросла на 13,2 млрд рублей, или на 32,8%.

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