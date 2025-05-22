Счетная палата предложила наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов

Счетная палата предложила правительству наказывать регионы за срыв инфраструктурных проектов. Такое предложение она сделала в связи с проверкой семи регионов России, где 60% проектов не были реализованы в плановые сроки, а их стоимость выросла на 13,2 млрд рублей, или на 32,8%.