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Астрологи предупреждают! Календарь 2025: тайные знаки и исторические совпадения

Астрологи предупреждают! Календарь 2025: тайные знаки и исторические совпадения

Этот факт вызывает ассоциации с важными историческими событиями и порой воспринимается как «знак судьбы», особенно в сочетании с символикой года змеи, который, по мнению астрологов, часто связан с глобальными переменами.

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