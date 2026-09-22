Суд в Краснодаре осудил сотрудницу «ВЕНТ ПРО» за гибель ребёнка от газа

Контролёр печного хозяйства ООО «ВЕНТ ПРО» получила 2 года 6 месяцев условно за то, что не организовала проверку вентиляционных каналов в доме на улице Южной, из-за чего ребёнок отравился угарным газом.
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