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В Израиле заявили о планах Нетаньяху распустить Военный кабинет

В Израиле заявили о планах Нетаньяху распустить Военный кабинет

REUTERS/DEBBIE HILL/Pool via REUTERS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается распустить Военный кабинет для сохранения единоличного контроля над ходом боевых действий в секторе Газа, сообщил израильский телеканал 13.

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