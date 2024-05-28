В Израиле заявили о планах Нетаньяху распустить Военный кабинет

REUTERS/DEBBIE HILL/Pool via REUTERS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается распустить Военный кабинет для сохранения единоличного контроля над ходом боевых действий в секторе Газа, сообщил израильский телеканал 13.
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