Запуск ядерного реактора произошел на российском крейсере «Адмирал Нахимов»

Политика как она есть

СМИ сообщили о пуске ядерного реактора на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов». Как рассказал знакомый с ситуацией источник в оборонно-промышленном комплексе, физический пуск ядерного реактора осуществили на российском крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М.