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Запуск ядерного реактора произошел на российском крейсере «Адмирал Нахимов»

Запуск ядерного реактора произошел на российском крейсере «Адмирал Нахимов»

СМИ сообщили о пуске ядерного реактора на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов». Как рассказал знакомый с ситуацией источник в оборонно-промышленном комплексе, физический пуск ядерного реактора осуществили на российском крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М.

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