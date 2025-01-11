Запуск ядерного реактора произошел на российском крейсере «Адмирал Нахимов»

СМИ сообщили о пуске ядерного реактора на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов». Как рассказал знакомый с ситуацией источник в оборонно-промышленном комплексе, физический пуск ядерного реактора осуществили на российском крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М.
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