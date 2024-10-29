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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 30 октября в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 30 октября в Крыму

ВЫСТАВКА Музей Марины и Анастасии Цветаевых (Феодосия, ул. В.Коробкова, 13) «Корабли постоят и ложатся на курс» 0+ 30 октября, 09:30 - 17:30 На выставке представлены уникальные по исполнению модели кораблей и целые диарамы событий, разворачивающихся на морских просторах, а также картины, в основном, морской тематики — впечатления от крымских пейзажей и приморской жизни.

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