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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Попытка отмены в США культового фото провалилась

Попытка отмены в США культового фото провалилась

Несколько дней назад помощник министра по делам ветеранов РимаЭн Нельсон (справа) разослала указание с просьбой убрать из подведомственных учреждений знаменитый снимок «День Победы на Таймс-сквер», сделанный в 1945 году.

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