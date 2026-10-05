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Орловские новости

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В Орле задержали мужчину с наркотиками

В Орле задержали мужчину с наркотиками

На перегоне Орёл — Кузьмичёвка транспортные полицейские задержали 36‑летнего местного жителя с наркотиками, сообщили в ЛО МВД на станции Орел.

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