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Царьград

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Спорт Владимирской области: 1000 наград за полгода

Спорт Владимирской области: 1000 наград за полгода

Спортивный потенциал Владимирской области демонстрирует уверенный рост. По данным министра физической культуры Натальи Федоровой, на середину 2026 года в копилке региона насчитывается более 1000 наград, полученных на крупных турнирах.

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