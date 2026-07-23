Спорт Владимирской области: 1000 наград за полгода

Спортивный потенциал Владимирской области демонстрирует уверенный рост. По данным министра физической культуры Натальи Федоровой, на середину 2026 года в копилке региона насчитывается более 1000 наград, полученных на крупных турнирах.
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