Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Последние эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли спецбортом МЧС РФ в Москву. В ведомстве подчеркнули, что российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии