Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Последние эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли спецбортом МЧС РФ в Москву. В ведомстве подчеркнули, что российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей.