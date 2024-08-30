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Анатолий Исаченко: регион может развиваться более интенсивными темпами.

Анатолий Исаченко: регион может развиваться более интенсивными темпами.

Фото с сайта Могилевского облисполкомаЮго-восток может развиваться более интенсивными темпами. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома по итогам совещания с руководителями горрайисполкомов и их заместителями по выполнению в регионе поручений Главы государства по программе ´Один район - один проект´.

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