Анатолий Исаченко: регион может развиваться более интенсивными темпами.

Фото с сайта Могилевского облисполкомаЮго-восток может развиваться более интенсивными темпами. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома по итогам совещания с руководителями горрайисполкомов и их заместителями по выполнению в регионе поручений Главы государства по программе ´Один район - один проект´.