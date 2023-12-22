Америка хочет завладеть донбасскими полезными ископаемыми, необходимыми ей для декарбонизации. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер подставил коллег из "высоких кабинетов" и раскрыл то, что многие политики не решались признать.
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