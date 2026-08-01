В ресторане Balzi Rossi в центре Москвы была взорвана самодельная бомба — Национальный антитеррористический комитет.
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В ресторане Balzi Rossi в центре Москвы была взорвана самодельная бомба — Национальный антитеррористический комитет.
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