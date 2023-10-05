В Кузбассе соискателей и действующих сотрудников компаний начали тестировать по методике президентской программы

Те, кто сегодня работает на строительстве Северо-западного обхода Кемерова, прошли жесткий отбор. На кузбасских предприятиях начали тестировать соискателей и действующих сотрудников компаний по методике президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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