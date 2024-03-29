"Тайно просят не подозревать Украину": Сигналы США Москве и жёсткое решение Лаврова

В пятницу 29 марта свет увидело большое интервью главы МИД Сергея Лаврова, где дипломат ответ на важные и трепещущие вопросы, в частности рассказав, какие требования были выдвинут послам после их "сговора" в Москве, а также о навязчивости Вашингтона, с которой тот выдвигает "тайные" просьбы к Кремлю.
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