"Тайно просят не подозревать Украину": Сигналы США Москве и жёсткое решение Лаврова

В пятницу 29 марта свет увидело большое интервью главы МИД Сергея Лаврова, где дипломат ответ на важные и трепещущие вопросы, в частности рассказав, какие требования были выдвинут послам после их "сговора" в Москве, а также о навязчивости Вашингтона, с которой тот выдвигает "тайные" просьбы к Кремлю.